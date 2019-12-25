На Трефолева задержали двух токарей, похитивших титановые детали с завода

Вечером в понедельник, 14 декабря, бойцы Росгвардии задержали в Кировском районе Петербурга двух воров. Как сообщили в пресс-службе УВО, мужчины работали на машиностроительном заводе на улице Трефолева.
Кнопку тревожной сигнализации на предприятии нажали примерно в 20.14, к месту тут же выехали сотрудники вневедомственной охраны. С поличным были задержаны два токаря, которые успели спрятать в багажнике своего автомобиля титановые заготовки весом порядка 100 килограмм. Похищенное мужчины пытались тайно вывезти с завода через КПП.
Задержанных передали полиции, один из токарей оказался судим ранее за незаконное хранение наркотиков.
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Фото: pixabay
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