На Трефолева задержали двух токарей, похитивших титановые детали с завода

Тайно вывезти похищенное с территории предприятия воры не успели.

Вечером в понедельник, 14 декабря, бойцы Росгвардии задержали в Кировском районе Петербурга двух воров. Как сообщили в пресс-службе УВО, мужчины работали на машиностроительном заводе на улице Трефолева.

Кнопку тревожной сигнализации на предприятии нажали примерно в 20.14, к месту тут же выехали сотрудники вневедомственной охраны. С поличным были задержаны два токаря, которые успели спрятать в багажнике своего автомобиля титановые заготовки весом порядка 100 килограмм. Похищенное мужчины пытались тайно вывезти с завода через КПП.

Задержанных передали полиции, один из токарей оказался судим ранее за незаконное хранение наркотиков.

Ранее мы писали, что на Сиреневом бульваре женщина порезала ножом 29-летнего знакомого.

Фото: pixabay