В Петербурге задержали двоих мужчин, находящихся в федеральном розыске

Один из них совершил правонарушение в Белоруссии, второй – в Казахстане.

За два дня, 25 и 27 октября, петербургские сотрудники вневедомственной охраны задержали двоих граждан, находящихся в федеральном розыске. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Отмечается, что первый правонарушитель пришел в МРЭО ГИБДД на Кубинской улице. В ходе проверки документов сотрудники отдела установили, что мужчина разыскивается за мошенничество, совершенное в казахстанском городе Алматы. Мужчину немедленно задержали и передали полицейским.

Второго правонарушителя поймали за попыткой вынести из магазина на Таллинском шоссе неоплаченные товары. Прибывшие бойцы Росгвардии оперативно задержали злоумышленника, едва не укравшего товары на 2700 рублей. В ходе проверки выяснилось, что задержанный также находится в федеральном розыске за правонарушение, совершенное в белорусском городе Брест. Мужчину также передали полиции.

Ранее в Петербурге поймали и заключили под стражу рецидивиста, ограбившего пенсионерку в подъезде на Спирина.

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