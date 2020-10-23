В Петербурге поймали и заключили под стражу рецидивиста, ограбившего пенсионерку в подъезде на Спирина

В результате нападения женщина сломала бедро.

Петербургские полицейские раскрыли ограбление 88-летней местной жительницы, которую избил в подъезде неизвестный. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, инцидент произошел вечером 20 октября.

Установлено, что мужчина в медицинской маске зашел в подъезд дома на улице Спирина вслед за пенсионеркой. Злоумышленник напал на женщину со спины, толкнул ее и выхватил из рук кошелек. Вор убежал с добычей в 1700 рублей, а пенсионерка в результате падения сломала бедро. В тот же вечер женщина написала заявление в полицию и описала нападавшего.

Вскоре правоохранители разыскали грабителя, которым оказался 41-летний уроженец Костромской области. Неработающий рецидивист, судимый за разбои, кражи, угоны и грабежи проживает в Ленобласти в селе Русско-Высоцкое. Возбуждено уголовное дело о грабеже, вора заключили под стражу, а похищенное у пенсионерки изъяли.

Полиция полагает, что в выборе пожилых жертв разбоя злоумышленнику помогала супруга, которая высматривала пенсионеров у касс магазинов и давала наводку мужу. Пока женщину опросили в качестве свидетеля.

Ранее мы рассказывали, как в Луге задержали пьяного похитителя сладостей с заправки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД