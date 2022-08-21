Сотрудники Росгвардии спасли потерявшегося на улице Тамбасова ребенка

3 октября около 14:00 у дома 13 по улице Тамбасова в Петербурге к патрульному наряду Росгвардии обратилась женщина с малолетним ребенком на руках и сообщила, что обнаружила мальчика, который одет не по погоде и не мог объяснить, где живет и кто его родители. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии надели на потерявшегося ребенка куртку и отвезли его в отдел полиции №54.
Мать мальчика установлена. Выясняются детали произошедшего.
Ранее мы сообщали о том, что спасатели Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину.
Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга
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