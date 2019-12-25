Правоохранители удержали молодого петербуржца от необдуманного поступка.

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что сотрудники Росгвардии предотвратили трагедию на Большеохтинском мосту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Петербургу и Ленинградкой области.

Как оказалось, сотрудники Росгвардии удержали молодого петербуржца от необдуманного поступка. Прапорщики полиции Сергей Тульский и Павел Келянский вовремя заметили, как человек перелез через ограждения Большеохтинского моста. В итоге правоохранители сообщили в центр оперативного управления и на место оперативно прибыли спасатели.

Молодого человека удалось спасти. Петербуржца передали медикам.

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Фото:пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области