В Московском районе Петербурга строят новую школу на 825 мест

В Московском районе Петербурга продолжается строительство школы на территории ЖК на Заставской улице. Уже в 2021 году образовательное учреждение сможет принять 825 учеников. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.
На данный момент рабочие занимаются возведением монолитного каркаса, прокладывают инженерные сети и началась кладка наружных стен.
По проекту, школа будет четырехэтажной, помимо классов и мастерских, там расположатся два спортивных зала, столовая и бассейн.
В Волховском районе восстанавливают школу после удара шаровой молнии.
Фото: пресс-служба Комитета по строительству
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