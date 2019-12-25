В Московском районе Петербурга строят новую школу на 825 мест

Она будет готова в 2021 году.

В Московском районе Петербурга продолжается строительство школы на территории ЖК на Заставской улице. Уже в 2021 году образовательное учреждение сможет принять 825 учеников. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

На данный момент рабочие занимаются возведением монолитного каркаса, прокладывают инженерные сети и началась кладка наружных стен.

По проекту, школа будет четырехэтажной, помимо классов и мастерских, там расположатся два спортивных зала, столовая и бассейн.

В Волховском районе восстанавливают школу после удара шаровой молнии.

Фото: пресс-служба Комитета по строительству