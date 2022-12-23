Сотрудники Росгвардии Петербурга изъяли у дебошира историческое оружие

Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня, 28 июня, в пресс-службе Росгвардии Петербурга рассказали о том, что 27 июня в 23:55 поступило сообщение об обнаженном дебошире, который шумел на балконе дома и таким образом мешал жителям улицы Беринга.

После обращения местных на адрес прибыли правоохранители. Они обнаружили в одной из комнат 65-летнего мужчины историческое оружие. В частности, были найдены пять винтовок Мосина, пистолет-пулемет Томпсона, автомат MP-40, пистолет ТТ, самозарядный карабин Симонова, четыре штык-ножа и патроны различного калибра.

Нарушителя порядка доставили в 37 отдел полиции. Известно, что оружие изъяли и направили на экспертизу.

Ранее мы сообщали о том, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство девушки в коммуналке на Солидарности.

Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга