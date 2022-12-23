  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудники Росгвардии Петербурга изъяли у дебошира историческое оружие
Сегодня, 20:59
153
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники Росгвардии Петербурга изъяли у дебошира историческое оружие

0 0

Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Сегодня, 28 июня, в пресс-службе Росгвардии Петербурга рассказали о том, что 27 июня в 23:55 поступило сообщение об обнаженном дебошире, который шумел на балконе дома и таким образом мешал жителям улицы Беринга.

После обращения местных на адрес прибыли правоохранители. Они обнаружили в одной из комнат 65-летнего мужчины историческое оружие. В частности, были найдены пять винтовок Мосина, пистолет-пулемет Томпсона, автомат MP-40, пистолет ТТ, самозарядный карабин Симонова, четыре штык-ножа и патроны различного калибра.

Нарушителя порядка доставили в 37 отдел полиции. Известно, что оружие изъяли и направили на экспертизу. 

Ранее мы сообщали о том, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство девушки в коммуналке на Солидарности.

Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга

Теги: дебошир, изъято оружие, улица беринга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии