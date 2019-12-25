Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство девушки в коммуналке на Солидарности

Мужчина в ходе конфликта выстрелил в 20-летнюю девушку из ружья.

В Петербурге возбудили уголовное дело о покушении на убийство девушки в коммунальной квартире на проспекте Солидарности. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по г.Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Невскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), в отношении 55-летнего мужчины.

По данным следствия, 28 июня мужчина, находясь в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Солидарности, в ходе конфликта выстрелил в 20-летнюю девушку из ружья. После этого правоохранители нашли его мёртвым. Потерпевшая госпитализирована в медицинское учреждение города, где ей оказывается помощь.

В Петербурге подросткам, убившим 13-летнюю знакомую молотком, продлили арест до августа.

Фото: СК РФ по г.Санкт-Петербургу