Сотрудники "Петровича" приняли эстафету массового отравления от "Леруа Мерлен"

Четверо слегли с острой кишечной инфекцией, один госпитализирован.

Не успели оправиться от массового пищевого отравления работники "Леруа Мерлен", почувствовавшие себя плохо 21 октября, как неприятная эстафета перешла к сотрудникам "Петровича" на Планерной улице.

"Петровичи" стали новой жертвой службы доставки еды "Фуд Сервисез", сообщает "Фонтанка". Четверым работникам поставлен диагноз "острая кишечная инфекция", а одному пришлось променять работу на госпитализацию в инфекционную больницу Боткина.

Продукцию от "Фуд сервисез" обе компании получали по договору, но теперь суд приостановил деятельность пищевиков на две недели. Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных норм, а в еде обнаружили сальмонеллу.

Ранее отельер рассказывал, что в Турции повторно используют еду со шведского стола.

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