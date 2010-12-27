Восемь человек госпитализированы.

В понедельник. 21 октября, стало известно, что в Петербурге массово отравились сотрудники "Леруа Мерлен". Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.

Как оказалось, с 8 октября по 19 октября у 19 сотрудников предприятия нашли кишечную инфекцию. Восемь человек госпитализированы.

В Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники "Леруа Мерлен" питаются по типу распределительного буфета. Поставщиком еды является ООО "Фуд Сервисез". Специалисты нашли в работе компании массу грубых нарушений. Например, в буфете не соблюдалась точность технологических процессов. Кроме того, у поваров не было медицинских книжек.

ООО "Фуд Сервисез" вручили протокол о запрете деятельности на 14 суток.

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