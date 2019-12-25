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Сотрудники университета ветеринарной медицины Петербурга подозреваются в сокрытии своей собственности
Сегодня, 21:17
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Сотрудники университета ветеринарной медицины Петербурга подозреваются в сокрытии своей собственности

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Речь идет о сотрудниках, которые ранее занимали должность ректора и проректора.

Прокуратура Московского района обнаружила нарушение антикоррупционного законодательства в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что бывший ректор и проректор университета предоставили неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2020 гг. Они указали не всю недвижимости и не все счета в кредитных организациях. 

Нарушение необходимо устранить, иначе за него может последовать ответственность. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России выявили рекордное за восемь лет число коррупционных преступлений. 

Фото: сайт СПбГУВМ

Теги: антикоррупционное законодательство, недвижимость, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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