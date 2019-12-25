Сотрудники "О'КЕЯ" на Маршала Жукова попросили покупателей не воровать антисептик в туалете

Администрация гипермаркета разместила специальное объявление у раковин.

В гипермаркете "О"КЕЙ" на проспекте Маршала Жукова администрация заметила, что посетители сливают антисептик, установленный в туалете, в ёмкости, которые приносят с собой из дома.

Теперь в уборной висит объявление с просьбой "не сливать и не воровать дезинфицирующие средства".

Кроме того, у раковин размещена инструкция с информацией о том, как правильно мыть и дезинфицировать руки. Такие памятки расклеивают во всех общественных местах из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее мы сообщили, что петербуржцам предложили использовать туалетную бумагу вместо масок.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

