Петербуржцам предложили использовать туалетную бумагу вместо масок

Горожан призывают обмотать лицо несколькими слоями бумаги.

Сотрудники Сясьского целлюлозно-бумажного комбината в Ленобласти излучают иронию и позитив на фоне всеобщей паники, связанной с пандемией коронавируса. В пятницу, 20 марта, по сети разлетелось забавное видео, на котором главный технолог предлагает горожанам использовать туалетную бумагу вместо медицинских масок.

"Мы научили народ потреблять данный продукт. Бумага у нас не портится, а еще она мягкая. Можно обмотаться бумагой или вместо маски использовать, наверное, в несколько слоев", - заявил специалист.

По словам технолога, на комбинате рады, что люди начали массово скупать туалетную бумагу. Особо запасливым он предложил купить трехметровый рулон, которого хватит на десятки лет.

Осенью 2019 года туалетная бумага в России отмечала 50-летие. Первые рулоны были выпущены на Сясьском ЦБК в 1969 году.

Ранее инфекционист рассказал, что делать, если нет медицинской маски.

Видео: Telegram / Админка