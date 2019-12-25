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Сотрудники ОЖД провели дезинфекцию Витебского вокзала
Сегодня, 13:00
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Сотрудники ОЖД провели дезинфекцию Витебского вокзала

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Санитарную обработку провели ночью.

В ночь на четверг, 21 октября, на Витебском вокзале сотрудники Октябрьской железной дороги совместно со специалистами МЧС провели санитарную обработку. Об этом сообщили в телеграм-канале "СПб-Главный".

Обработали 2,1 тыс.кв.м площадей, включая все основные контактные поверхности: поручни, места отдыха и ожидания, камеры хранения, ручки дверей, кассовую зону.

уточнили в сообщении

Ранее мы писали, что в регионе растет популярность ж/д путешествий с личным авто.

Фото: СПб-Главный / Телеграм; Piter.tv

Теги: витебский вокзал, дезинфекция, ожд, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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