Сотрудники МЧС в 2024 году спасли почти 58 тысяч человек

Александр Куренков поздравил коллег с профессиональным праздником.

Сотрудники российского экстренного ведомства за текущий год спасли почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи пострадавших были успешно эвакуированы. Соответствующее заявление в видеопоздравлении, записанном в честь профессионального праздника спасателей, сделал глава ГУ МЧС Александр Куренков. Чиновник отметил, что сотрудники министерства увеличили показатели по помощи населению.

Со всеми вызовами стихии личный состав справился. В этом году удалось спасти почти 58 тысяч человек, еще 374 тысячи эвакуировать. Это больше, чем годом ранее, из-за масштабных весенних наводнений и эвакуации жителей из Курской и Белгородской областей. Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

Напомним, что 27 декабря 1990 года было принято постановление Совета министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей на правах государственного комитета РСФСР". В 1995 году указом главы государства это число было объявлено Днем спасателя России.

В Приморском районе произошло возгорание Mercedes.

Фото и видео: ГУ МЧС России