Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале. Об этом расскахали в пресс-службе регионального управления ведомства.
Причина непогоды в Иркутской области в том, что на смену теплу пришли снег и сильнейший ветер.
На вызов выехала группа спасателей МЧС на трэколе. Сейчас туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива.
цитата из сообщения пресс-службы МЧС по Иркутской области
Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду. Они перебераются с материка на остров Ольхон.
Ранее в пожаре в Городской туберкулезной больнице №2 никто не пострадал.
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