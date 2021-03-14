Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду.

Сотрудники МЧС спасают группу туристов, попавших в метель на Байкале. Об этом расскахали в пресс-службе регионального управления ведомства.

Причина непогоды в Иркутской области в том, что на смену теплу пришли снег и сильнейший ветер.

На вызов выехала группа спасателей МЧС на трэколе. Сейчас туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива. цитата из сообщения пресс-службы МЧС по Иркутской области

Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду. Они перебераются с материка на остров Ольхон.

Ранее в пожаре в Городской туберкулезной больнице №2 никто не пострадал.