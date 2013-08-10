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В пожаре в Городской туберкулезной больнице №2 никто не пострадал
Сегодня, 22:30
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smirenny

В пожаре в Городской туберкулезной больнице №2 никто не пострадал

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С этажа эвакуировали 25 человек.

Около девяти часов вечера в пятницу, 12 марта, в Городской туберкулезной больнице №2, которая располагается на проспекте Тореза в доме №93, начался пожар, сообщило региональное управление МЧС.

Отмечается, что в помещении общей площадью 30 квадратных метров горела обстановка на площади 20 квадратных метров. Спасатели оперативно справились с открытым горением. С этажа эвакуировали 25 человек, обошлось без пострадавших. 

Пожар тушат  57 человек личного состава и 14 единиц техники.

Ранее мы писали, что из-за пожара на Съезжинской улице эвакуировали 9 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: городская туберкулезная больница 2, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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