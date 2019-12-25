Из-за пожара на Съезжинской улице эвакуировали 9 человек

Из горящей квартиры эвакуировали мужчину.

Вечером в пятницу, 12 марта, в квартире дома №19 по Съезжинской улице начался пожар. Как сообщило региональное управление МЧС, горела обстановка площадью 5 квадратных метров в комнате площадью 15 квадратных метров.

Внутри находился мужчина, он не пострадал и был эвакуирован спасатели. С вышележащих квартир при помощи самоспасателей по маршевой лестнице эвакуированы 9 человек, из них 3 ребенка. Через 20 минут после получения сигнала пожарные ликвидировали открытое горение. Пока судить о причине пожара невозможно.

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Фото: Piter.TV