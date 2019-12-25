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Сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП в Ленобласти
Сегодня, 20:25
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Сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП в Ленобласти

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В ходе соревнований необходимо было вытащить двух человек из заблокированного автомобиля.

В четверг, 27 августа, прошли соревнования среди сотрудников МЧС ЗВО по ликвидации последствий условной аварии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно вводной задаче, необходимо было помочь выбраться из машины двум пассажирам. Двери автомобиля при этом были заблокированы.

В результате соревнований лучшей была признана команда "Невского спасательного центра". "Серебро" досталось "Поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга", а третье место присудили "Аварийно-спасательному учебному научному центру "Вытегра".

Ранее мы рассказали о том, что военнослужащие ЗВО провели учебную оборону острова Гогланд.

Фото: Пресс-служба МЧС Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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