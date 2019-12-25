Сотрудники МЧС предупредили жителей Ленобласти о ночных заморозках

Местами пройдет небольшой дождь.

Впятницу, 17 сентября, в пресс-службе МЧС по Ленобласти предупредили жителей региона о дожде и заморозках в субботу, 18 сентября,

Про прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в выходной день будет стоять облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Днем скорость северо-восточного ветра может достигнуть до 9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +1...+6 гр., местами заморозки в воздухе и на почве до -1...-3 гр., днем +7...+12 гр. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

Ранее мы писали, что в пятницу в Петербурге обойдется без дождей, но теплее не станет.

Фото: пресс-служба МЧС, Piter.tv