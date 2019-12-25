В пятницу в Петербурге обойдется без дождей, но теплее не станет

Температура воздуха в этот день в городе прогреется до +10…+12 градусов.

В пятницу, 17 сентября, на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние гребень антициклона с севера. При облачной с прояснениями погоде обойдется без дождей. Однако теплее не станет, несмотря на солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе в этот день поднимется до +10…+12 градусов, в Ленобласти до +8…+13. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

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