На протяжении 2 недель дорожники будут перекрывать съезды с КАД в Мурино

На транспортной развязке КАД с дорогой на Мурино полностью будут закрываться поочередно все съезды. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Работы будут проводиться с 20 сентября по 3 октября, однако погода может повлиять на сроки. На съездах будут ликвидировать колейность.
Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, а также съездам КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом.
Ведомство представило график проведения работ.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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