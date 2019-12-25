На протяжении 2 недель дорожники будут перекрывать съезды с КАД в Мурино

Водителям придется воспользоваться другими съездами или маршрутом.

На транспортной развязке КАД с дорогой на Мурино полностью будут закрываться поочередно все съезды. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут проводиться с 20 сентября по 3 октября, однако погода может повлиять на сроки. На съездах будут ликвидировать колейность.

Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, а также съездам КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом.

Ведомство представило график проведения работ.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"