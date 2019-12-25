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На протяжении 2 недель дорожники будут перекрывать съезды с КАД в Мурино
Сегодня, 14:14
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На протяжении 2 недель дорожники будут перекрывать съезды с КАД в Мурино

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Водителям придется воспользоваться другими съездами или маршрутом.

На транспортной развязке КАД с дорогой на Мурино полностью будут закрываться поочередно все съезды. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Работы будут проводиться с 20 сентября по 3 октября, однако погода может повлиять на сроки. На съездах будут ликвидировать колейность. 

Объезд перекрытых участков будет осуществляться по оставшимся свободными для движения съездам транспортной развязки, а также съездам КАД с проспектом Культуры, Пискаревским проспектом. 

Ведомство представило график проведения работ.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Теги: кад, колейность, съезд
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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