Сотрудники МЧС получили новую спецтехнику

Также спасатели провели учения на льду. За ними наблюдали губернатор и замминистра МЧС Алексей Серко.

Сотрудникам МЧС и ГУ МВД Петербурга вручили 26 новых единиц специальной и спасательной техники. Мероприятие прошло на территории Петропавловской крепости 29 января.

Среди техники — пожарные машины разного назначения, машины для работы в условиях радиоактивного и химического заражения, тренажеры для отработки спасения людей, зажатых в транспорте после ДТП. Деньги на закупку были выделены как из федерального, так и из регионального бюджетов.

Также спасатели провели учения в акватории Невы. Они разыграли ситуацию, в которой люди провалились под лед.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за время действия запрета выхода на лёд в Петербурге поймали более 3,5 тыс. нарушителей.

Фото: Telegram / Пул78