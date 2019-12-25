Сотрудники МЧС полностью потушили горящее нежилое здание на Митрофаньевском шоссе

Причины произошедшего выясняются.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Петербурге полностью потушили горящее нежилое здание на Митрофаньевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, что возгорание произошло поздно вечером в минувшую субботу, 19 сентября. Огонь охватил 160 квадратных метров обстановки третьего этажа. В итоге пожару присвоили повышенный ранг сложности и заявили об опасности распространения огня на соседние здания.

Известно, что с огнём боролись 35 пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что "Жемчужный прапорщик" Бойко задержан за нападение на полицейского.

Фото:ГУ МЧС по Санкт-Петербургу