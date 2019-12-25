Сотрудники МЧС напоминают об опасности выхода на лед

В Петербурге запрещено выходить на лед до 15 апреля.

В понедельник, 1 марта, сотрудники регионального управления МЧС снова напоминают петербуржцам об опасности выхода на лед. В первую очередь это касается рыбаков и любителей погулять по акватории.

Сегодня в районе поселка Смолячкова Курортного района произошел очередной инцидент: возвращаясь на берег с рыбалки пожилой мужчина провалился под лед. К счастью, с ним рядом был его сын Виталий, который помог ему выбраться из воды, а затем подоспели спасатели на судне на воздушной подушке. На берегу мужчину осмотрели специалисты кареты скорой помощи, госпитализация ему не понадобилась МЧС.

Спасатели напомнили, что, согласно постановлению правительства города, выход на ледовое покрытие водных объектов Петербурга запрещен до 15 апреля 2021 года. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об усилении ветра до 16 м/с 1 марта.

Фото: Piter.TV