Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 16 м/с 1 марта

Горожанам стоит быть предельно осторожными, избегать деревьев и шатких строений.

В понедельник, 1 марта, в главном управлении МЧС России по Петербургу предупредили об усилении западного, северо-западного ветра. Порывы могут достигать 16 м/с.

Спасатели просят горожан быть предельно осторожными. В такой погодной ситуации стоит убрать со двора и балкона все хозяйственные вещи и закрыть окна. Находясь на улице, нужно обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев и линий электропередач.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру "01". Владельцам мобильных нужно набрать "112" или "101".

Ранее мы писали, что в первый день весны в Петербурге будет тепло и ветрено.

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