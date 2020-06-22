Сотрудники МЧС Выборгского района приняли участие во Всероссийской минуте молчания

Церемония началась в 4 часа утра.

В ночь на понедельник, 22 мая, смены 52-й и 53-й пожарно-спасательных частей и заместитель начальника отряда 26-ого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Ленинградской области встретили День памяти скорби минутой молчания. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

В 4:00 по московскому времени сотрудники пожарных служб спустили флаги и почтили память погибших красноармейцев вместе со всей страной.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге пройдет акция "Звон Победы".

Видео: ВКонтакте / vyborgvk