Сотрудники МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье

Малыш направлен в реабилитационный центр.

Российские экстренные службы спасли детеныша ларги на территории Приморского края. Сотрудники пресс-службы регионального ведомства через социальные сети уведомили о том, что белек был найден на берегу Шаморы. Морской млекопитающий на протяжении нескольких дней дрейфовал на льдине. В результате обессиленного ларги выбросило на побережье. Сотрудники ГИМС МЧС России для начала укрыли малыша теплым одеялом для комфорта и защиты от холода, а после связались с местным реабилитационным центром по защите морских животных. До прибытия специалистов они ухаживали за детенышем.

Сейчас с ним все в порядке, он находится под наблюдением профессионалов, которые помогут ему восстановиться. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморью

Во Владивостоке спасли покусанного собаками детеныша ларги.

Фото и видео: ГУ МЧС России