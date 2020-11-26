Во Владивостоке спасли покусанного собаками детеныша ларги

Раненная ларга пройдет в Приморье реабилитацию.

Покусанного собаками детеныша тюленя спасатели сняли с льдины, находившейся около берегов города Владивосток в Приморском крае. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы Реабилитационного центра "Тюлень". Специалисты обнаружили у детеныша ларги укусы, расположенные в области головы и хвоста. Раны оказались несвежие, но все еще требуют обработки. После карантинного периода у "сердитого пузыря" — так животное назвали местные сотрудники — малыша переведут в уличный вольер.

Напомним, что в феврале текущего года на территории российской столицы специалисты спасли трехмесячную львицу, которая была выставлена на продажу на платформе бесплатных объявлений за 260 тысяч рублей. Дикого зверя передали в центр реабилитации диких животных при Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости