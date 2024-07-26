Видео: Петербургские нерпы лакомятся снежным мороженным

Утолить свою жажду таким образом пожелал известный Крошик.

В центре спасения тюленей нерпы перед линькой лакомятся снегом. Забавное видео показали создатели петербургского проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих и основатели "Фонда друзей балтийской нерпы".

Кадры появились в ВК-сообществе "Спасение тюленей". Отмечается, что трапезы, готовящимся к линьке нерпам, доставляют сразу в номера. На видео ладожский тюлень Крошик с удовольствием лакомится десертом в виде снежного мороженого.

Как отмечает Вячеслав Алексеев, обычно считается, что тюлени не пьют воду, однако он неоднократно наблюдал, как они это делают, по крайней мере, пьют пресную воду. Причины, по которым Крошик решил поесть снега, неизвестны: возможно, ему просто захотелось пожевать, охладиться, утолить жажду или развлечься. Приводится пример нерпы Малышки Хиты, которая, живя в доме сотрудников, очень любила арбузы, которые ей давали понемногу.

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Видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99