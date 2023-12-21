Инцидент произошел на 528 километре федеральной трассы Р-228.

Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на 528 километре федеральной трассы Р-228. Поступило сообщение о столкновении трех легковушек. В результате ДТП пострадали восемь человек. Из них четырех направили в госпиталь, в том числе двое детей. Также сообщается о трех погибших. Последствия аварии ликвидируют 14 специалистов с помощью шести единиц техники.

Ранее мы сообщали, что на пожаре во Владимирской области погибли два человека.

Видео: МЧС России