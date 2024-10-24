На пожаре во Владимирской области погибли два человека

В ГУ МЧС раскрыли информацию о пострадавших.

Во Владимирской области во время пожара погибли два человека. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. Известно, что пожар зафиксирован на территории города Гусь-Хрустальный. Пламя охватило жилую квартиру, расположенную на втором этаже. В результате густой дым заволок подъезд и поднялся до уровня пятого этажа. Именно там специалисты ГУ МЧС обнаружены тела двоих человек. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы медиками. В общей сложности спасатели смогли вывести на улицу 30 местных жильцов, а еще четверых спустили вниз в спасустройствах. В ликвидации последствий возгорания оказались задействованы 17 человек личного состава ведомства и пять единиц техники.

Предварительно, все произошло из-за короткого замыкания в розетке. пресс-служба МЧС РФ по региону

В Хабаровске огнеборцы спасли на пожаре пять человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России