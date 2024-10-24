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На пожаре во Владимирской области погибли два человека

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В ГУ МЧС раскрыли информацию о пострадавших.

Во Владимирской области во время пожара погибли два человека. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. Известно, что пожар зафиксирован на территории города Гусь-Хрустальный. Пламя охватило жилую квартиру, расположенную на втором этаже. В результате густой дым заволок подъезд и поднялся до уровня пятого этажа. Именно там специалисты ГУ МЧС обнаружены тела двоих человек. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы медиками. В общей сложности спасатели смогли вывести на улицу 30 местных жильцов, а еще четверых спустили вниз в спасустройствах. В ликвидации последствий возгорания оказались задействованы 17 человек личного состава ведомства и пять единиц техники.

Предварительно, все произошло из-за короткого замыкания в розетке.

пресс-служба МЧС РФ по региону

В Хабаровске огнеборцы спасли на пожаре пять человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: владимирская область, гу мчс, гусь-хрустальный, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

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