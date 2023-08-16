Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Норильске на площади 1200 кв. м

В тушении пожара принимают участие 38 человек личного состава и 13 единиц техники ГУМ ЧС по Красноярскому краю.

Возгорание на складе пиломатериалов и маслянистых веществ произошло в Норильске на площади около 1,2 тысяч квадратных метров. Об этом журналистам рассказали представители городской администрации. В настоящее время воспламенение локализировано. Сведения о пострадавших уточняются. В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю уточнили, что в мероприятиях по ликвидации последствия огня задействованы 38 человек личного состава и 13 единиц техники.

Помощь пожарным оказывает тяжелая техника. Она помогает разбирать тяжелые конструкции... пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время региональное управление Роспотребнадзора в связи с пожаром проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Глава Норильска Дмитрий Карасев в социальных сетях добавил, что горит склад пиломатериалов на Октябрьской улице. По его сведениям, о пострадавших и погибших речи нет. На территории отсутствует угроза дальнейшего распространения пламени на жизненно важные объекты региона. Службы перекрыли дорогу в одном направлении по Октябрьской улице.

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Фото и видео: ГУ МЧС России