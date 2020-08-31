Число подтопленных домов в Приморье за сутки сократилось в четыре раза

В ГУ МЧС рассказали о работе по региону, в котором объявлен режим ЧС.

Количество подтопленных паводком домов в Приморском крае за последние сутки сократилось более чем на 2,2 тысячи объектов. Показатель к утру среды 16 августа составляет 706 единиц. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы экстренного ведомства страны.

Остаются подтопленными 706 домов и 916 приусадебных участков в 19 населенных пунктах, отрезан от дорожного сообщения 21 населенный пункт. В восьми пунктах временного размещения в шести муниципалитетах размещено 275 человек пресс-служба краевой администрации

Напомним, что тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в российский регион ливни, которые затем привели к сильным паводкам. Согласно сведениям от ГУ МЧС, к утру 15 августа число затопленных многоквартирных и частных зданий в Приморском крае составляло 2 945, также затоплен был 3221 приусадебный участок. А 26 населенных пунктов остались без дорожного сообщения. К текущему моменту в центрах временного размещения остается 326 человек, в том числе 74 несовершеннолетних граждан. Вчера был введен режим ЧС регионального уровня.

Спецборт доставил в Раменское пострадавших в результате взрыва в Махачкале.

Фото и видео: ГУ МЧС России