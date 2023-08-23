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Сотрудники МЧС России эвакуировали туриста с ледника перевала Делоне

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Сейчас мужчина находится в селе Тюнгур.

Сотрудники ГУ МЧС России сообщили об эвакуации туриста с ледника перевала Делоне. Соответствующей информацией поделились в социальных сетях представители пресс-службы экстренного ведомства страны. Известно, что пострадавший мужчина был транспортирован в село Тюнгур Республики Алтай. Спасатели не могли добраться до путешественника пешком из-за труднопроходимой местности. В результате турист был доставлен при помощи вертолета с тросом. 

В горах на высоте 4030 м оказался в заснеженной ловушке 40-летний мужчина. Выпавший ночью снег засыпал тропу и страховочные перила. По рации о помощи сообщил на ближайшую турстоянку.

заявление  ГУ МЧС России

Российский турист ранее не регистрировал свой маршрут в профильном ведомстве.

Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, республика алтай, туризм, тюнгур, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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