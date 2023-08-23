Сотрудники МЧС России эвакуировали туриста с ледника перевала Делоне

Сейчас мужчина находится в селе Тюнгур.

Сотрудники ГУ МЧС России сообщили об эвакуации туриста с ледника перевала Делоне. Соответствующей информацией поделились в социальных сетях представители пресс-службы экстренного ведомства страны. Известно, что пострадавший мужчина был транспортирован в село Тюнгур Республики Алтай. Спасатели не могли добраться до путешественника пешком из-за труднопроходимой местности. В результате турист был доставлен при помощи вертолета с тросом.

В горах на высоте 4030 м оказался в заснеженной ловушке 40-летний мужчина. Выпавший ночью снег засыпал тропу и страховочные перила. По рации о помощи сообщил на ближайшую турстоянку. заявление ГУ МЧС России

Российский турист ранее не регистрировал свой маршрут в профильном ведомстве.

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Фото и видео: ГУ МЧС России