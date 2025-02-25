Сотрудники МЧС РФ спасли 8 человек во время пожара на юго-западе Москвы

Сведений о пострадавших пока что нет.

Российские спасатели эвакуировали восемь человек из горящего здания в юго-западной части столицы нашей страны. Сответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ГУ МЧС по Москве. Специалисты указали, что возгорания зафиксировано в подъезде многоэтажного дома, расположенного по улице Академика Варги. По данным профильного ведомства, трех человек, двое из которых были несовершеннолетними, личный состав вывел в безопасное место из квартиры на первом этаже с помощью штурмовой лестницы. Еще одного жильца удалось эвакуировать при помощи спасустройсва.

Также спасены еще три человека из подъезда и ребенок. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Возгорание удалось ликвидировать на площади в 10 квадратных метров. ВК работам привлечены силы 18 человек личного состава МЧС России и 5 единиц техники.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ