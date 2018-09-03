Сотрудники Госветслужбы Ленобласти отправили посылку мобилизованным коллегам

Предметы быта запросили бойцы 38-й гвардейской бригады воздушно-десантных войск.

После поставки партии сыра для мобилизованных, сотрудники Госветслужбы Ленобласти передали новую гуманитарную посылку по просьбе десантников 38-й гвардейской бригады воздушно-десантных войск. Как сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона, бойцам доставят предметы быта.

Недавно повестки пришли нескольким специалистам Лужской и Лодейнопольской ветстанций. Коллеги собрали для них посылку, в которую вошли сотовые телефоны, инверторы, дождевики и целая аптечка.

В ответ на подарок мобилизованные передали благодарственное письмо коллегам.

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 млн рублей перевели предприятия из Ленобласти на счет фонда помощи военнослужащим.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти