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Сотрудники Госветслужбы Ленобласти отправили посылку мобилизованным коллегам
Сегодня, 9:42
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Сотрудники Госветслужбы Ленобласти отправили посылку мобилизованным коллегам

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Предметы быта запросили бойцы 38-й гвардейской бригады воздушно-десантных войск.

После поставки партии сыра для мобилизованных, сотрудники Госветслужбы Ленобласти передали новую гуманитарную посылку по просьбе десантников  38-й гвардейской бригады воздушно-десантных войск. Как сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона, бойцам доставят предметы быта.

Недавно повестки пришли нескольким специалистам Лужской и Лодейнопольской ветстанций. Коллеги собрали для них посылку, в которую вошли сотовые телефоны, инверторы, дождевики и целая аптечка.

В ответ на подарок мобилизованные передали благодарственное письмо коллегам.

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 млн рублей перевели предприятия из Ленобласти на счет фонда помощи военнослужащим.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти 

 

Теги: госветслужба, ленинградская область, мобилизованные, правительство ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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