Почти 30 млн рублей перевели предприятия из Ленобласти на счет фонда помощи военнослужащим

По словам Дрозденко, они закупают "машины, генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги - все те бытовые вещи, которые необходимы ребятам на учениях, а потом и в зоне СВО".

Почти 30 млн рублей перевели предприятия Ленобласти в специальный региональный фонд для помощи в решении бытовых вопросов военнослужащих. Об этом 13 октября сообщила пресс-служба областного правительства.

Ранее регион направил закупленные на собранные деньги благотворителей три автомобиля УАЗ, которые были загружены всем необходимым для быта мобилизованных. По словам губернатора Ленобласти, деньги идут на централизованные закупки по согласованию с конкретными воинскими частями и подразделениями. Он уточнил, что они закупают "машины, генераторы, бензопилы, спальники, коврики, термобелье, резиновые сапоги - все те бытовые вещи, которые необходимы ребятам на учениях, а потом и в зоне СВО".

Ранее петербуржцы подали 14 исков об отмене мобилизации в суды. Один из заявителей хочет понять через суд, как его зачислили в мотострелковый полк, когда он профессиональный артиллерист.

Фото: Piter.tv

