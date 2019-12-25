Госавтоинспекторы помогли мужчине с сильным кровотечением добраться до больницы

Мужчина рассказал, что работал дома с угловой шлифовальной машинкой и случайно поранил руку.

Вечером 28 октября на трассе "Кола" сотрудники Госавтоинспекции доставили мужчину с обильным кровотечением в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД.

Так, в 17:00 к госавтоинспектором обратился 45-летний мужчина, у которого была сильно повреждена левая кисть, и попросил доставить его в больницу. Мужчина рассказал, что работал дома с угловой шлифовальной машинкой и случайно поранил руку. Пострадавший решил сам добраться до лечебного учреждения, но начал терять сознанием и обратился за помощью к инспекторам ДПС. Мужчины быстро доставили в Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.

Ранее несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу с кровотечением после связи с неизвестным. У девочки также диагностировали воспаление яичников.

Фото: Piter.tv