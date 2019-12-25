Несовершеннолетняя петербурженка попала в больницу с кровотечением после связи с неизвестным

У девочки также диагностировали воспаление яичников.

Вечером 21 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации девочки 2008 года рождения, которая почувствовала себя плохо после связи с неизвестным. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам врачей, девочка пришла в больницу самостоятельно. После ранней половой жизни у нее открылось аномальное кровотечение и воспалились яичники. В состоянии средней тяжести юную пациентку поместили в отделение гинекологии.

По факту случившегося проводится проверка. Информацию передали в следственный комитет.

Ранее мы писали, что в Петербурге 2-летний малыш отравился наркотиками по недосмотру родителей.

Фото: Piter.TV