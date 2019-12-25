Юная петербурженка пожаловалась на боли в животе после связи с 17-летним "Денисом"

Девочка рассказала, что вступила в половую связь по согласию.

Вечером 23 сентября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №29. В ней было сказано о госпитализации девушки 2006 года рождения с жалобами внизу живота. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Девушка обратилась к медикам самостоятельно. Она рассказала, что боли появились после половой связи с 17-летним "Денисом". Молодые люди занимались сексом по обоюдному согласию.

Сейчас девушка находится в удовлетворительном состоянии. Заявления в полицию от нее не поступало.

Ранее петербуржец обвинил брата в изнасиловании его дочери 5-7 лет назад.

Фото: Piter.TV