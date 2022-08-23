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Сотрудники ГИБДД на выходных поймали 262 пьяных водителей

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Нарушителей отстранили от управления авто.

В пресс-службе полицейского Главка региона отчитались о том, как прошел рейд "Нетрезвый водитель" на минувших выходных. С вечера 19 августа по утро 22 августа были выявлены 262 нетрезвых водителя. Всех отстранили от вождения и привлекли к административной ответственности. 

16 водителей привлекли к уголовной ответственности, так как ранее они уже допускали подобное нарушение. 

Всего в патрулировании принимали участие около 300 экипажей ДПС. Они дежурили вместе с полицейскими ППС и бойцами спецподразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков "Гром".

В МВД считают, что травматизм от "пьяных" аварий сократился в 1,5 раза благодаря регулярным рейдам. 

Неделю назад результат рейда был практический такой же: 282 нетрезвых водителя. 

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: дорога, нетрезвый водитель, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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