Сотрудники ГИБДД на выходных поймали 262 пьяных водителей

Нарушителей отстранили от управления авто.

В пресс-службе полицейского Главка региона отчитались о том, как прошел рейд "Нетрезвый водитель" на минувших выходных. С вечера 19 августа по утро 22 августа были выявлены 262 нетрезвых водителя. Всех отстранили от вождения и привлекли к административной ответственности.

16 водителей привлекли к уголовной ответственности, так как ранее они уже допускали подобное нарушение.

Всего в патрулировании принимали участие около 300 экипажей ДПС. Они дежурили вместе с полицейскими ППС и бойцами спецподразделения Управления по контролю за оборотом наркотиков "Гром".

В МВД считают, что травматизм от "пьяных" аварий сократился в 1,5 раза благодаря регулярным рейдам.

Неделю назад результат рейда был практический такой же: 282 нетрезвых водителя.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти