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Сотрудники ГИБДД пытались догнать мотоциклиста в Невском районе
Сегодня, 9:21
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Arinablinova

Сотрудники ГИБДД пытались догнать мотоциклиста в Невском районе

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Мужчина не смог справиться с управлением.

В ночь на субботу, 6 июня, инспекторы ГИБДД пытались догнать мотоциклиста в Невском районе города. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".

Погоня началась на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новоселов. Юный водитель мотоцикла испугался отсутствия документов и решил "погоняться" с инспекторами: мотоцикл он купил недавно и оформить документы не успел. Известно, что вместе с ним на байке ехала девушка, которую он высадил на ближайшем перекрестке.

Молодой человек решил скрыться в Яблоновском саду, но не смог справиться с управлением.

Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что молодой водитель без прав съехал в кювет на 73 километре дороги " Зеленогорск – Выборг".

Фото: Pixabay

 

Теги: мотоцикл, невский, погоня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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