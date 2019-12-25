Сотрудники ГИБДД пытались догнать мотоциклиста в Невском районе

Мужчина не смог справиться с управлением.

В ночь на субботу, 6 июня, инспекторы ГИБДД пытались догнать мотоциклиста в Невском районе города. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор", социальной сети "Вконтакте".

Погоня началась на пересечении проспекта Большевиков и улицы Новоселов. Юный водитель мотоцикла испугался отсутствия документов и решил "погоняться" с инспекторами: мотоцикл он купил недавно и оформить документы не успел. Известно, что вместе с ним на байке ехала девушка, которую он высадил на ближайшем перекрестке.

Молодой человек решил скрыться в Яблоновском саду, но не смог справиться с управлением.

Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что молодой водитель без прав съехал в кювет на 73 километре дороги " Зеленогорск – Выборг".

Фото: Pixabay