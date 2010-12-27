ГИБДД: в Петербурге и Ленобласти пройдет рейд против таксистов-нелегалов

С 8 по 15 июля Госавтоинспекция проверит деятельность по перевозке пассажиров.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения устроит в Петербурге и Ленобласти оперативно-профилактическое мероприятие "Такси". Оно будет проходить с 8 по 15 июля, сообщили городские СМИ.

На протяжении недели сотрудники будут выявлять правонарушения среди водителей легковых такси. Также они проверят должностные лица организаций, которые осуществляют перевозку пассажиров.

Особенное внимание инспекция уделит деятельности нелегальных перевозчиков.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на 2-й Советской улице столкнулись BMW X5 и "Яндекс.Такси".

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