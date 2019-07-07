На 2-й Советской улице столкнулись BMW X5 и "Яндекс.Такси"

Есть пострадавшие.

Вечером 7 июля на перекрестке Суворовского проспекта и 2-й Советской улицы произошло ДТП с участием BMW X5 и "Яндекс.Такси", сообщил корреспондент Piter.TV.

Как видно на видео с места происшествия, BMW от удара вылетел на тротуар. По предварительной информации, водитель не успел затормозить и сбил пешеходов.

На месте аварии работают сотрудники скорой помощи. В результате ДТП пострадали две девушки: пассажирка такси и пешеход.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Бабушкина перевернулся автомобиль.

Видео: Piter.TV