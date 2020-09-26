Сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль с пьяными мигрантами

Правоохранители выяснили, что у водителя не было прав на управление автомобилем.

Правоохранители остановили машину в Петербурге, в которой находилось шесть выпивших мигрантов. Граждане приехали в Северную столицу из Узбекистана. Известно, что один из них проживал здесь незаконно. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".

Сотрудники ДПС выяснили, что у водителя не было прав на управление автомобилем. Чтобы сесть за руль арендованной машины, он воспользовался аккаунтом родственника. Кроме того, именно он оказался нелегальным мигрантом.

Мужчин доставили в полицейский участок. На них составили административные протоколы.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор