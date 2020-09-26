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Сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль с пьяными мигрантами
Сегодня, 19:46
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Сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль с пьяными мигрантами

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Правоохранители выяснили, что у водителя не было прав на управление автомобилем.

Правоохранители остановили машину в Петербурге, в которой находилось шесть выпивших мигрантов. Граждане приехали в Северную столицу из Узбекистана. Известно, что один из них проживал здесь незаконно. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор". 

Сотрудники ДПС выяснили, что у водителя не было прав на управление автомобилем. Чтобы сесть за руль арендованной машины, он воспользовался   аккаунтом родственника.  Кроме того, именно он оказался нелегальным мигрантом. 

Мужчин доставили в полицейский участок. На них составили административные протоколы. 

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: дорожный инспектор, пьяные мигранты, пьяный водитель, сотрудники гибдд
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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