Сотрудники ГИБДД остановили каршеринговый автомобиль с пьяными мигрантами

Правоохранители остановили машину в Петербурге, в которой находилось шесть выпивших мигрантов. Граждане приехали в Северную столицу из Узбекистана. Известно, что один из них проживал здесь незаконно. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор".
Сотрудники ДПС выяснили, что у водителя не было прав на управление автомобилем. Чтобы сесть за руль арендованной машины, он воспользовался аккаунтом родственника. Кроме того, именно он оказался нелегальным мигрантом.
Мужчин доставили в полицейский участок. На них составили административные протоколы.
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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор
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