По Васильевскому острову ночью гоняли на мопедах подростки

Школьники соврали, что документы они оставили в гараже.

На Васильевском острове сотрудники ГИБДД остановили трех подростков, которые ночью 17 сентября катались на мопедах. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Шольники сели за руль, не имея водительских прав. Юные гонщики не стали тормозить, когда этого потребовали полицейские. Ребята дали по газам, правоохранителям пришлось их догонять. Выяснилось, что у них был всего один шлем.

Подростки соврали, что документы они оставили в гараже. Школьников доставили в отделение полиции, куда позже вызвали родителей.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор