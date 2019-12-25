Сотрудники ГИБДД обнаружили опасные для перевозки людей автобусы в Василеостровском районе

Всего инспекторы проверили более 150 автобусов.

Сотрудники ГИБДД по Василеостровскому району Петербурга провели рейд с 13 по 31 января. За этот период правоохранители выявили около 30 нарушений технического состояния автобусов. Информация об этом появилась на сайте УГИБДД "ВКонтакте".

Во время профилактического мероприятия "автобус" инспекторы проверили дороги и искусственные сооружения, по которым проходят маршруты автобусов, автотранспортных организаций, технического состояния и соблюдения правил перевозки пассажиров и так далее.



Всего проверку прошли более 150 автобусов, из них 29 были с нарушениями, среди которых 2 занимались организованной перевозкой детей. На должностных лиц составили четыре административных протокола.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в 2020 году могут начать первые испытания автобуса на водороде.



Фото: vk.com/ugibdd178