В Петербурге задержали мужчину, который оправдывал теракт в метро

В результате взрыва бомбы 3 апреля 2017 года погибли 15 пассажиров, 67 получили ранения.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который публично оправдывал терроризм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанным оказался выходец из стран СНГ. Известно, что он разместил в интернете аудиозаписи, которые оправдывают теракт в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, в результате взрыва на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибли 15 пассажиров, 67 получили ранения. Предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов также погиб в этот день.

Ранее в метро Петербурга рассказали, для чего нужны "глазки" в кабине машиниста.

Фото: Piter.TV