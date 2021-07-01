Сотрудники ФСБ задержали в Чите планировавшего теракт исламиста

Представитель организации "Тахрир Аш-Шам"* готовил нападение на силовиков в Забайкалье.

Предствители ФСБ РФ задержали в Чите последователя организации "Тахрир Аш-Шам"*, который намеревался устроить теракт в Забайкалье против сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив также, что задержанный собирался выехать в Сирию и объединиться с местными исламистами.

У террориста было изъято 2 самодельных взрывных устройства массой 400 гр. в тротиловом эквиваленте, а также детонатор, 3 гранаты, автомат АК 103, пистолет Макарова, и религиозная литература, запрещенная на территории страны.

Ранее СК сообщил о задержании трех налоговиков, которые занимались сбором данных о силовиках.

Видео:

* Террористическая организация, запрещена на территории РФ